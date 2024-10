Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mann und Frau schlagen und treten auf 56jährigen ein

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine gemeinschaftliche begangene gefährliche Körperverletzung ereignete sich am Mittwoch, 30. Oktober, 9:05 Uhr auf der Oranienburger Straße in Bockum-Hövel. Zur Tatzeit geriet hier ein 53jähriger Geschädigter mit einem offenbar ihm bekannten Paar in einen Streit. In dessen Verlauf schlugen die 37jährige Tatverdächtige sowie ihr 38jähriger Begleiter auf den Geschädigten ein. Bereits am Boden liegend wurde der Geschädigte nach Zeugenaussagen weiter mit Fußtritten und Faustschlägen attackiert. Die wohnsitzlosen Schläger setzten ihren Weg fort und wurden im weiteren Verlauf von den eingesetzten Beamten der Polizeiwache Bockum-Hövel angetroffen. Sie erhielten einen Platzverweis. Der 53jährige, ebenfallso wohnungslos, wurde mit einem Rettungswagen einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Hinweise zum Körperverletzung nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

