POL-HAM: Zwei Verletzte, 30.000EUR Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von geschätzten 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, 30. Oktober, 18:25 Uhr auf der Braamer Straße / Lange Reihe. Zur Unfallzeit befuhr eine 19jährige Hammerin mit einem PKW, Mini die lange Reihe in Fahrtrichtung Westen. Sie beabsichtigte, die lange Reihe zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 24jähriger aus Kreuztal mit seinem PKW, Dodge die Braamer Straße in Fahrtrichtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 19jährige Mini-Fahrerin, sowie ihre 54jährige Beifahrerin verletzten sich infolge des Zusammenstoßes leicht. Beide begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die beteiligten Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (nue)

