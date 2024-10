Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 17.30 Uhr, befuhr der 23-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg die Steinacher Straße in Richtung Steinach. Aus derzeit unbekannten Grund kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrzeugrand geparkten PKW. Der junge Mann zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

