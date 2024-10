Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Saalfeld (ots)

Am Montag, gegen 11.00 Uhr, befuhr der 51-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld den Markt in Richtung Saalstraße. Hier missachtete er die Vorfahrt eines kreuzenden Linienbusses. Der Fahrer des Busses leitete zur Vermeidung eines Zusammenstoßes eine Vollbremsung ein. Dabei kam die im Gang stehende 80-Jährige zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

