POL-OG: Achern, L87A - Frontalkollision

Achern (ots)

Am Dienstag kam es gegen 12:10 Uhr auf der L87A, kurz vor der Ortsausfahrt, auf Höhe einer Bahnunterführung zu einer Frontalkollision zweier Autos. Ein aus Unzhurst kommender BMW-Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links ab und stieß mit einem entgegenkommenden Seat-Fahrer zusammen. Der 76-Jährige Seat-Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Kirchstraße musste während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zum Räumung der Unfallstelle vor Ort. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

