POL-HAM: Langfinger auf frischer Tat betroffen und vorläufig festgenommen

Hamm-Rhynern (ots) - Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße / Unnaer Straße kamen am Dienstag, 29. Oktober, zwei Erwachsene und zwei Kinder ins Krankenhaus. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 36-jährige Lünerin in einem Nissan auf der Werler Straße in den Kreuzungsbereich ein. Sie war mit ihren 6 Jahre und 8 Monate alten Kindern in Richtung Innenstadt ...

