Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montagabend (04.11.2024) in ein Einfamilienhaus in der Lommessemstraße ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten über dieses in das Haus. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und verließen das Haus dann über ein weiteres Fenster. Zur Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 21:55 Uhr eingrenzen.

In dem genannten Tatzeitraum hielten sich zwei Personen auf dem Nachbargrundstück der Geschädigten auf. Diese könnnen wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- vermutlich männlich - schlank - helle Jacke - Pullover - helle Basecap - 3-Tage-Bart - schwarze Handschuhe - dunkle Hose - helle/gräuliche Turnschuhe

2. Person:

- vermutlich männlich - schlank - helles Oberteil - dunkle Hose - schwarze Handschuhe - dunkle Schuhe mit weißen Schnürsenkeln

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können oder in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell