Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Gelsenkirchen (ots)

Die Feuerwehr Gelsenkirchen wurde am 25.10.2024 um 21:14 Uhr zu einem Brandeinsatz auf der Kurt-Schumacher-Str. 139 gerufen. Daraufhin wurden mehrere Einheiten der Feuerwehr Gelsenkirchen alarmiert. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte gab es eine starke Rauchentwicklung mit Feuerschein aus einer Wohnung des Gebäudes. Es war noch nicht bekannt, ob sich alle Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht hatten. Es wurden umgehend die Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. Es konnte zügig festgestellt werden, dass sich alle Bewohner in Sicherheit gebracht hatten. Zudem war der Wohnungsbrand schnell abgelöscht. Anschließend wurden noch alle Wohnungen des Gebäudes kontrolliert. Die Bewohner des Hauses wurden durch den Rettungsdienst betreut. Es waren ca. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen vor Ort. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

