FW-GE: Gefahrguteinsatz in Gelsenkirchen-Schalke-Nord erfolgreich beendet

Heute kam es gegen 10:10 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in Gelsenkirchen im Stadtteil Schalke-Nord, der umfangreiche Straßensperrungen im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße und Am Stadthafen nach sich zog. Grund für den Einsatz war ein gemeldetes Leck an einem Gefahrgutauflieger, aus dem das Lösungsmittel Xylol austreten sollte. Xylole werden häufig als Lösungsmittel eingesetzt und finden Verwendung in der Herstellung von Kunststoffen und Klebstoffen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen trafen schnell vor Ort ein und sicherten zunächst den Gefahrenbereich ab. Parallel dazu wurde ein umfangreicher Löschangriff vorbereitet, während die genaue Lage erkundet wurde. In Abstimmung mit dem Referat Umwelt der Stadt Gelsenkirchen wurden weitere notwendige Maßnahmen getroffen, um die Chemikalie aufzunehmen, sowie den betroffenen Bereich zu sichern. Es handelte sich nur um kleine Restmengen, welche bei der Kurvenfahrt verloren wurden.

Zur Schadensbegrenzung wurde ein spezieller Chemikalienbinder auf die betroffenen Oberflächen aufgetragen, der die gefährliche Flüssigkeit aufsaugte. Anschließend wurde die Straße gründlich gereinigt, um eine Gefährdung für Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

Der Fahrer des betroffenen Lkw wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten.

Der Einsatz konnte gegen 13 Uhr erfolgreich beendet werden. Der Sattelauflieger wurde nach Abschluss der Maßnahmen dem Speditionsleiter der verantwortlichen Firma übergeben. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Gelsenkirchen waren mit etwa 25 Einsatzkräften im Einsatz.

