POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (13.09.2024) leistete ein 49-Jähriger Widerstand in der Steingasse und griff Polizeibeamte an. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 21.00 Uhr wurde die Polizei über den 49-Jährigen informiert, der zuvor in einem Lokal randaliert hatte. Vor Ort erteilten die Beamten dem 49-Jährigen einen Platzverweis. Diesem kam der Mann nicht nach und zeigte sich aggressiv. Bei der ...

mehr