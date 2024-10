Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall in Gelsenkirchen Schalke mit mehreren verletzten Personen

Gelsenkirchen (ots)

Verkehrsunfall in Gelsenkirchen Schalke mit mehreren verletzten Personen Im Kreuzungsbereich Overwegstraße-Rolandstraße kam es heute gegen 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich eins der beiden Fahrzeuge und blieb auf dem Dach liegen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren alle Insassen aus den Fahrzeugen. Insgesamt waren fünf Personen am Unfallgeschehen beteiligt. Sie wurden durch eine Notärztin und Notfallsanitäter des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle rettungsdienstlich versorgt. Drei der beilegten Insassen wurden im Anschluß an die Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Gelsenkirchener Krankenhäuser transportiert. Um 15 Uhr war der Einsatz abgearbeitet und die Einzustellen wurde an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Gelsenkirchen waren mit zehn Einsatzkräften an der Einsatzstelle.

