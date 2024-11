POL-DN: Einbruch in Werkstatt

Düren (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Montagabend (04.11.2024) in ein Einfamilienhaus in der Lommessemstraße ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten über dieses in das Haus. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und verließen das Haus dann über ein weiteres Fenster. Zur Tatbeute können derzeit noch keine ...

