POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein und entwenden Wertgegenstände - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Halstenbek (ots) - In der Nacht auf Samstag und in der Nacht auf Sonntag (26./27.10.2024) ist es in Halstenbek jeweils zu Verkehrsstraftaten gekommen, bei denen sich die Fahrzeugführer Verkehrskontrollen entziehen wollten. In beiden Fällen standen die Beschuldigten unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen. ...

mehr