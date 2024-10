Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus -Polizei sucht Zeugen-

Quickborn (ots)

Am Samstag (26.10.2024) ist es zwischen 08.00 Uhr und 10.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus der Süderstraße gekommen. Ob und gegebenenfalls was gestohlen wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Der oder die Täter verschafften sich in dem genannten Tatzeitraum gewaltsam Zutritt zum Haus. Innen wurden dann sämtliche Räume nach möglichem Stehlgut durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde war bei Sachverhaltsaufnahme noch nicht bekannt und ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt werden. Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum und in Tatortnähe getätigt haben, können diese über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E.Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitteilen.

