POL-SE: Groß Kummerfeld - Unbekannte Person zerkratzt mehrere Fahrzeuge und richtet Schäden von über 7.000 Euro an - Polizei sucht Zeugen

Bereits vor zwei Wochen am Samstag (12.10.2024) ist es in der Feldstraße in Groß Kummerfeld zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw gekommen. Der Gesamtschaden dürfte sich nach vorläufigen Schätzungen auf über 7.000 Euro belaufen.

Tatbetroffen waren Fahrzeugmodelle wie VW Passat, Dacia Lodgy, Mitsubishi Outlander, BMW 320 und Skoda Citigo, die alle am Fahrbahnrand der Feldstraße zur Seite Mühlenkoppel parkten.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerkratzte eine unbekannte Person tagsüber im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr mit einem spitzen Gegenstand wahllos den Lack an bisher fünf bekannten Fahrzeugen.

Die ermittlungsführende Polizei Rickling konnte bisher keinen Tatverdächtigen ermitteln, weshalb sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit wenden und nach Zeugenhinweisen aufrufen. Wer hat an dem genannten Samstag eine verdächtige Person in der Feldstraße beobachtet oder kann den Tatzeitraum genauer eingrenzen?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04328-42999-30 entgegengenommen.

