POL-SE: Rellingen - Unbekannte Täter erbeuten Uhren und Schmuck bei Wohnungseinbruchdiebstahl -Polizei sucht Zeugen

Appen (ots) - Am Mittwochmorgen (23.10.2024) ist es in der Straße Rollbarg in Appen zu einem Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus gekommen. In einem Zeitraum von 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr versuchte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam die zur Straße gelegene Haustür zu öffnen. Dieser Versuch misslang und ...

