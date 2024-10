Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Verkehrsunfall mit Flucht in entwendetem Fahrzeug und anschließender Gewahrsamnahme des Unfallverursachers

Elmshorn (ots)

Am 24.10.2024 (Donnerstag) ist es in Elmshorn zwischen 01.45 Uhr und 02.22 Uhr zu mindestens zwei Verkehrsunfällen gekommen. Ein 30-jähriger Kieler, der nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, fuhr unter dem Einfluss berauschender Mittel mit einem entwendeten Fahrzeug durch Elmshorn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Mann den Pkw offen und mit steckendem Schlüssel vorgefunden, jedoch unbefugt in Gebrauch genommen haben. Anschließend kam es dann auf der Fahrt mit dem Fahrzeug in der Schulstraße, Ecke Flamweg, zu einem ersten Unfall. Der Mann flüchtete vom Unfallort. Zurück blieb jedoch ein Kennzeichenschild von dem Unfallfahrzeug, welches bei dem Verkehrsunfall abgerissen worden war.

Wenig später ereignete sich ein weiterer Unfall, diesmal in der Ernst-Barlach-Straße. In diesem Fall fuhr der Unfallfahrer in eine Hecke und schaffte es nicht, sich aus dieser wieder selbst zu befreien. Als er die Flucht vom Unfallort versuchte, erschienen erste Zeugen, die die Polizei informierten.

Bei der Tatbestandsaufnahme stellten die Beamten dann fest, dass der Mann nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht begründet war, dass der Mann unter der Wirkung berauschender Mittel (Cannabis) gefahren ist. Ein diesbezüglicher Vortest verlief positiv.

Da der Beschuldigte in dieser Nacht bereits vor diesen beiden Unfällen polizeilich in Erscheinung getreten war und sich auch nach den beiden Unfällen alles andere als kooperativ zeigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen.

Der Mann wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell