POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Jugendliche Täter versuchen Einbruch in Einfamilienhaus und flüchten nach Ansprache - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots) - Am Montag (21.10.2024) ist in der Straße Rugenbarg kurz vor der Landesgrenze zu Hamburg ein Einbruch in ein Gewerbegebäude polizeilich bekannt geworden, bei denen eine unbekannte Täterschaft Bargeld in einer Gesamtsumme von über 10.000 Euro entwendete. Tatbetroffen waren die Geschäftsräume ...

