Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte brechen in Gewerbegebäude ein und erbeuten eine hohe Summe Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am Montag (21.10.2024) ist in der Straße Rugenbarg kurz vor der Landesgrenze zu Hamburg ein Einbruch in ein Gewerbegebäude polizeilich bekannt geworden, bei denen eine unbekannte Täterschaft Bargeld in einer Gesamtsumme von über 10.000 Euro entwendete.

Tatbetroffen waren die Geschäftsräume eines Gartencenters und eines Fachgeschäfts für Grillgeräte, die sich beide im gleichen Gebäudekomplex befinden und zu denen man sich jeweils gewaltsam von außen Zutritt verschaffte. Der Tatzeitraum von Samstag, gegen 16:00 Uhr bis Montag, gegen 09:00 Uhr ergibt sich aus den Öffnungszeiten bzw. den Angaben von Mitarbeitenden.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten ungefähr 500 Euro Bargeld aus dem Gartencenter und einen Kassenautomaten mit einer niedrigen fünfstelligen Summe Bargeld aus dem Grillgeschäft.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am tatbetroffenen Gebäude gesehen haben oder weitere sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können. Zeugenhinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell