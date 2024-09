Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen

Erbach - Betrunken auf Irrwegen - Erheblich betrunken ist am Samstagvormittag ein 39-Jähriger in Oberdischingen mit seinem Auto aufgefallen.

Gegen 07:10 Uhr war der Mann mit seinem Kia auf der B311 von Oberdischingen kommend in Richtung Erbach unterwegs. Dort fiel er durch seine unsichere Fahrweise einem 40-Jährigen auf. Der aufmerksame Zeuge sprach den Betrunkenen an einer Kreuzung an. Dieser war völlig überfordert und suchte seine Wohnadresse. Den Weg hatte er offensichtlich vergessen. Der Zeuge fuhr hinter dem Mann her und verständigte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West traf kurze Zeit später an der Halteranschrift in Erbach ein. Mittlerweile hatte der 39-Jährige den Weg wiedergefunden und parkte in diesem Moment sein Auto. Die Beamten stellten den Grund der unsicheren Fahrweise schnell fest. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Der 39-Jährige musste eine Blutentnahme erdulden und seinen Führerschein an die Polizisten übergeben. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

