Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Heuballen geraten in Brand - Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Samstagabend in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 21:50 Uhr geriet auf einem weitläufigen Gartengrundstück zwischen der B10 und der Klinik am Eichert ein Stapel aus etwa 20 Heuballen in Brand. Die Feuerwehr Göppingen war schnell mit einem Großaufgebot vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. In deren Verlauf kam es zu einer verstärkten Rauchentwicklung. Anwohner wurden deshalb über Warn Apps aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Eine Gefahr für Menschen oder Gebäude bestand zu keiner Zeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen auf. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Gegen 03:00 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.

+++++++++++++++++++ (1767199) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell