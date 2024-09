Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizistin angespuckt - Völlig ausgerastet ist am Samstagabend ein 36-Jähriger in der Ulmer Weststadt.

Ulm (ots)

Gegen 20:15 Uhr randalierte der Polizeibekannte auf der Zinglerstraße, nachdem er kurz zuvor bereits eine Flasche aus dem Fenster seiner Wohnung geworfen hatte. Drei Streifenbesatzungen waren schnell vor Ort. Der 36-Jährige war derart ausgerastet, dass er von den Beamten fixiert und gefesselt werden musste. Dabei spuckte er einer Polizistin ins Gesicht. Bei der Festnahme erlitt der Aggressor leichte Verletzungen im Gesicht. Zu deren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizisten auf das Übelste. Auch im Krankenhaus änderte sich sein Verhalten nicht. Er trat nach dem behandelnden Arzt und traf ihn an der Brust. Glücklicherweise wurde dieser nicht verletzt. Auf Grund seines Zustandes wurde der 36-Jährige im Anschluss in eine Psychiatrie verbracht. Er wird sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen.

