Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kleinkraftrad gestohlen

Wiehl (ots)

Am Samstag (13. April) ist in der Berta-Schulz-Straße in Wiehl ein Kleinkraftrad der Marke "Peugeot" mit dem blauen Versicherungskennzeichen 490 SUE gestohlen worden. Die Tatzeit liegt zwischen 17:30 Uhr und 22 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

