POL-GM: Mann bedroht Jugendliche mit Messer - Festnahme

Gummersbach (ots)

Mit einem Messer hatte ein 38-Jähriger am Freitagabend (12. April), gegen 21:20 Uhr, im Bereich des Busbahnhofs mehrere Jugendliche (13 bis 17 Jahre) bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Mann das Messer offen vor sich, ging auf mehrere Jugendliche zu und pöbelte die umstehenden Personen an. Die hinzugerufene Polizei traf den Mann am Busbahnhof an. Unter Vorhalt der Schusswaffe wurde er gefesselt und festgenommen. Dabei wehrte er sich lautstark und zeigte sich weiterhin aggressiv. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Es handelt sich um einen 38-jährigen Mann, der in Gummersbach gemeldet ist. Verletzt wurde niemand.

