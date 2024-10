Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23-Lägerdorf - Falschfahrer auf der Südfahrbahn in Richtung Norden unterwegs -Polizei sucht Zeugen-

BAB 23 - Lägerdorf (ots)

Am 24.10.2024 (Donnerstag) ist ein 81-jähriger Hamburger mit seinem grauen Pkw-VW-Tiguan mit Hamburger Kennzeichen an der Anschlussstelle Hohenfelde falsch auf die Autobahn aufgefahren. Der Mann nutzte die Südfahrbahn, um dann jedoch in Richtung Norden zu fahren.

Die ersten Einsatzkräfte vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier standen günstig und konnten den Pkw sehr schnell entdecken und in Parallelfahrt auf dem richtigen Fahrstreifen begleiten und durch Blaulicht andere Verkehrsteilnehmer auf die Gefahr hinweisen.

Auf Höhe der Anschlussstelle Lägerdorf kam ein Sattelzug dem Falschfahrer entgegen. Dieser machte mit Lichthupe auf sich aufmerksam, stellte sein Fahrzeug auf der Autobahn quer und verhinderte so die Weiterfahr des Falschfahrers und stoppte gleichzeitig den Fließverkehr in Richtung Süden. Ein Beamter kletterte dann über die Mittelleitplanke und wies den Renter an, sein Fahrzeug zu wenden und auf dem Standstreifen anzuhalten. Während sich der Beamte um den Rentner kümmerte, fuhr der Sattelzugfahrer wieder los. Somit liegen zu dem Fahrer und der Sattelzugmaschine keine Daten vor.

Der Pkw wurde dann gemeinsam mit Einsatzkräften des Polizeirevieres Itzehoe nach Lägerdorf verbracht, wo das Fahrzeug verschlossen abgestellt wurde. Da ein medizinischer Notfall bei dem Falschfahrer nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er mit einem alarmierten RTW in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen werden beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn geführt. Dort bittet man den Fahrer der Sattelzugmaschine sich zu melden und weitere Zeugen oder Geschädigte um Hinweise zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 04121-4092-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell