Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Raubüberfall auf Apotheke - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Donnerstagabend (07.11.2024) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem schweren Raub in einer Apotheke in der Monschauer Straße in Düren. Zwei bislang unbekannte, vermummte Täter betraten das Geschäft und bedrohten die anwesenden Mitarbeiter.

Einer der Täter näherte sich direkt einem Mitarbeiter und forderte unter Vorzeigen eines Schlagstocks die Herausgabe der Kasse. Zur Bekräftigung seiner Drohung schlug der Täter auf den Tresen und setzte zum Schlag in Richtung des Kopfes des Mitarbeiters an. Der Mitarbeiter schützte sich durch Hochhalten seiner Arme und erlitt dabei eine Verletzung am linken Ellenbogen. Daraufhin übergab eine Kollegin in Angst die Kasse an den Täter, welcher das Bargeld entnahm.

Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Abschließende Angaben zur Beute konnten bislang noch nicht gemacht werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief bislang erfolglos.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Männlich, ca. 25-30 Jahre alt - 190-195 cm groß, schlanke Statur - Schmales Gesicht, schwarze Haare - Dunkle Kleidung

Täter 2:

- Männlich, ca. 25-30 Jahre alt - Ca. 170 cm groß, schlanke Statur - Dunkle Kleidung

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell