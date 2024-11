Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Zwei-Parteien-Haus - Zeugen gesucht

Nörvenich (ots)

Am Donnerstag (07.11.2024) kam es zwischen 15:45 Uhr und 19:30 Uhr in der Stettiner Straße in Düren zu einem Einbruch in beide Wohnungen eines Zwei-Parteien-Hauses. Die Polizei Düren bittet Zeugen um Hinweise.

Eine Bewohnerin verließ ihre Wohnung im ersten Obergeschoss um 15:45 Uhr. Als sie am Abend zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihre Wohnungstür offenstand. Bei einer näheren Überprüfung stellte sie fest, dass zahlreiche Schubladen in ihrer Wohnung durchwühlt und geöffnet worden waren.

Im Erdgeschoss des Hauses wurde ebenfalls eingebrochen. Die Terrassentür der Wohnung, die vom Bewohner vor einem Urlaub verschlossen wurde, wies Spuren eines gewaltsamen Eindringens auf. Auch hier waren mehrere Schubladen geöffnet und durchwühlt. Ob und was möglicherweise entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, die sich in der fraglichen Zeit in der Stettiner Straße aufgehalten haben und Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

