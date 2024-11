Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Unbekannte entwenden Winterjacken - Zeugin greift ein

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag gegen 12.40 Uhr haben zwei bislang unbekannte Personen zwei Winterjacken aus einem Bekleidungsgeschäft an der Langen Straße in Nienburg entwendet.

Nach aktuellen Erkenntnissen nahmen ein Mann und eine Frau zwei Jacken von einem Bekleidungsständer und verließen das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Anschließend flüchteten sie auf Fahrrädern. Eine 61-jährige Nienburgerin erblickte die beiden Personen nahe des Geschäfts und hatte den richtigen Riecher: Da sie davon ausging, dass die beiden die unter den Arm geklemmten Jacken gestohlen hatten, zog sie der vorbeifahrenden Frau die Jacke unter dem Arm weg und brachte diese in das Geschäft zurück. Die Täter flüchteten, nunmehr nur noch mit einer Jacke, unerkannt. Der Schaden betrug letztlich ca. 70 Euro.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich: ca. 35 Jahre, groß, schlank, bekleidet mit blau/roter Jacke

weiblich: ca. 30 Jahre, ca. 170 cm groß, dunkle Hautfarbe, schwarzes, krauses Haar, bekleidet mit anthrazitfarbenen Parka.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/97780 (ab Donnerstag unter 05021/92120) entgegen.

Die Polizei lobt den couragierten Einsatz der Nienburgerin, weist jedoch auch daraufhin, dass man sich nie selbst in Gefahr begeben sollte. Sicherer ist es, die Polizei über auffällige Beobachtungen zu informieren.

