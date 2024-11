Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Fahrtüchtigkeit im Blick - Großkontrolle in Nienburg

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitagnachmittag haben zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, ein Diensthundeführer der Polizeidirektion Göttingen sowie ein Polizeibeamter aus Brandenburg eine Großkontrolle zum Thema Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr durchgeführt.

Die Kontrolle schloss sich an eine mehrtägige Fortbildung zum Thema Fahrtüchtigkeit an. Die Fahrtüchtigkeit ist eine der Grundvoraussetzungen für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Medikamenten-, Alkohol- oder Drogenkonsum beeinträchtigen unter anderem das Reaktionsvermögen und können die fahrende Person selbst sowie alle anderen Verkehrsteilnehmenden immens gefährden. Das Thema Fahrtüchtigkeit ist nicht nur deshalb in diesem Jahr ein Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Niedersachsen. Um diesem Schwerpunkt gerecht zu werden, wird ein besonderes Augenmerk auf die Aus- und Fortbildung gelegt.

Die Einsatzkräfte positionierten sich von 13 bis 18 Uhr an der an der Verdener Landstraße in Höhe der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Nienburg und kontrollierten rund 200 Fahrzeuge.

Dabei legten sie ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer und führten sensibilisierende Gespräche zu den Gefahren einer beeinträchtigten Verkehrstüchtigkeit durch Alkohol, Drogen, Medikamenten oder bspw. auch Übermüdung im Straßenverkehr.

Die Bilanz: Bei fünf Fahrzeugführern wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Gegen sie wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein Verkehrsteilnehmer wies einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,82 Promille auf. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurden 59 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter eine bereits 2021 abgelaufene Hauptuntersuchung (HU) an einem PKW.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell