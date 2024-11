Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW gefährdet durch rücksichtsloses Überholmanöver mehrere Verkehrsteilnehmer

Bad Nenndorf (ots)

(Reh) Am gestrigen Nachmittag, 15.11.2024, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein schwarzer Mercedes-Benz G 63 AMG die B65 aus Bantorf kommend in Richtung Bad Nenndorf. Etwa in Höhe des Erlengrunds stockte der Verkehr aufgrund eines Rückstaus an der Kreuzung Drei Steine. Der Mercedes-Benz G 63 AMG setzte in der Folge zum Überholen an und fuhr linksseitig, mit einer den vorherrschenden Umständen nicht angepassten Geschwindigkeit, an den wartenden Fahrzeugen vorbei.

Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten nach rechts ausweichen und zum Teil stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern.

Die unverzüglich hinzugerufenen Beamten der Polizei Bad Nenndorf konnten den Fahrzeugführer im Bereich Eimbeckhausen stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Zeugen des Verkehrsgeschehens, sowie insbesondere die gefährdeten Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf (05723-7492-0) zu melden.

