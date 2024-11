POL-NI: Wiederholt Brände in und um die Ortschaft Sonnenborstel

Heuerßen (ots) - (KEM) Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr ereignete sich in Heuerßen ein Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 61-Jähriger aus Zerbst/Anhalt befuhr mit seinem 18-Tonner die Hannoversche Straße/B65 in Richtung Stadthagen und übersah an einer Ampelkreuzung den Bremsvorgang einer 49-jährigen Eystruperin, sodass er auf ihren Mercedes auffuhr. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und vor ...

