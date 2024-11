Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Wasserwerker unterwegs

Neuss (ots)

Gegen 11:45 Uhr klingelte es am Dienstag (19.11.) an der Tür einer lebensälteren Neusserin und ein vermeintlicher Wasserwerker betrat die Wohnung. Der unbekannte Mann gab an, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen und forderte die Dame auf das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen. Während die Seniorin der Aufforderung nachkam, entfernte sich der Tatverdächtige aus dem Bad. Nach ersten Erkenntnissen folgte die Seniorin dem Mann zur Wohnungstür und griff zum Telefon um einen Verwandten zu kontaktieren. Daraufhin verließ der vermeintliche Wasserwerker die Wohnung. Nach ersten Ermittlungen sei nichts entwendet worden. Er sei er circa 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend: Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben, bzw. die über die Hausverwaltung angekündet worden sind. Weitere Informationen zum Schutz gegen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Kommt Ihnen etwas verdächtig vor oder haben Sie Fragen? Nutzen Sie gerne das Bürgertelefon der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: 02131 3000. Wählen Sie im Notfall die 110.

