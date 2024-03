Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter schwerer Diebstahl aus Schule in Trier

Trier (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Abend des 17. März gegen 19:20 Uhr, eine Notausgangstür der Cafeteria einer Schule am Irminenfreihof in Trier aufzuhebeln. Das löste den Alarm bei einem privaten Sicherheitsdienst aus, der Zutritt ins Gebäude gelang den Tätern jedoch nicht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell