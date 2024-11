Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Geldbörse

Neuss (ots)

Am Mittwoch (20.11.) ist eine 84-jährige Neusserin auf der Venloer Straße in Neuss offenbar Opfer von Taschendieben geworden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war die Seniorin zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr zum Einkaufen im dortigen Edeka-Supermarkt. Als sie bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Diese hatte sich in einem Rucksack befunden, der während des Einkaufs zwischenzeitlich auf dem Rollator der Neusserin abgestellt war.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Geldbörse geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

In Geschäften, aber auch im Gedränge von Einkaufsstraßen oder Weihnachtsmärkten sind Taschendiebe vermehrt unterwegs. Die Polizei gibt deswegen Hinweise, wie sich die Bürger schützen können:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell