Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht der versuchten Vergewaltigung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Donnerstagabend (03.10.2024, gegen 17:30 Uhr) wurde eine 14-Jährige in der Erzbergerstraße, in der Nähe des Eingangs zum Ebertpark, von einem Unbekannten gepackt. Der Mann soll zudem versucht haben die Jugendliche zu entkleiden. Diese konnte sich losreißen und flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-ca. 30 - 35 Jahre alt,

-etwa 1,90m groß,

-schwarze, kurze, glatte Haare,

-schwarz gekleidet.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem gesuchten Mann geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell