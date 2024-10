POL-PPRP: Mit Holzstock auf 63-Jährigen eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Bereits am 01.10.2024 brachen und Unbekannte einen Container in einer Kleingartenanlage im Teichgartenweg auf. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621-963-1500 ...

