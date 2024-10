POL-PPRP: Betrunken im Auto erwischt

Speyer (ots) - Am Donnerstagabend (03.10.2024), gegen 21:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Seilerbahn einzubrechen. Anschließend brach/en der/die Täter in das Nachbarhaus ein. Als der Bewohner den/die Täter bemerkte, flüchtete/n diese/r, ohne etwas zu erbeuten. Der Schaden durch die zwei Taten wird auf rund 350 Euro geschätzt. Haben Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der ...

