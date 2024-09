Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungsbrand - Bewohner verstorben

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 15.09.2024, gegen 15:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße in Weil am Rhein zu einem Wohnungsbrand. Der 27-jährige Bewohner verstarb. Aus bislang unbekannter Ursache war in der Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Rauchmelder und Brandgeruch hatten die Bewohner alarmiert. Die angerückte Feuerwehr räumte das gesamte Haus und löschte das Feuer. Für den Bewohner der betroffenen Wohnung kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Das Haus blieb bewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 200000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell