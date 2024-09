POL-FR: Klettgau-Grießen: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 13.09.2024, war in Dogern ein mutmaßlicher Fahrraddieb unterwegs. Zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr war ein vor dem Kindergarten in der Straße Am Mühleweiher abgestellte E-Bike gestohlen worden. Das Pedelec wurde gegen 16:00 Uhr beschädigt in einer Hecke bei einem Gasthof in rund 100 Meter Entfernung zum Tatort wieder aufgefunden. ...

