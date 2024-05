Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Tankstellenraub endet in Haftzelle

Minden (ots)

(SN) In den Nachtstunden zu Mittwoch kam es in der Oil-Tankstelle an der Viktoriastraße zu einem versuchten Raub.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge betrat eine männliche Person gegen 2.40 Uhr den Kassenraum der Tankstelle. Im Rahmen eines Bezahlvorgangs forderte der Mann plötzlich unter Vorhalt einer mutmaßlichen Stichwaffe die Aushändigung des Kasseninhaltes von dem Tankstellenmitarbeiter. Dabei rechnete der Kriminelle offenbar nicht mit der Wehrhaftigkeit des 37-Jährigen. So zückte dieser einen bereitstehenden Baseballschläger und wehrte den Angriff ab. Daraufhin flüchtete der Kriminelle ohne Beute in Richtung der Innenstadt.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Täter, ein 23 Jahre alter polizeibekannter Mindener, von Polizisten angetroffen, vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde er noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ schließlich Haftbefehl und ordnete die umgehende Überführung in eine Justizvollzugsanstalt an.

