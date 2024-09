POL-FR: Folgemeldung zu "Weil am Rhein: Renitenter Badegast verletzt mehrere Polizeibeamte - Zeugen gesucht"

Freiburg (ots) - Zwischen Samstag, 14.09.204, 23:00 Uhr, und Sonntag, 15.09.2024, 02:00 Uhr, sind Unbekannte in ein Haus in der Schwarzwaldstraße in Klettgau-Grießen eingedrungen. Vermutlich über ein gekipptes Fenster waren der oder die Einbrecher in das Haus gelangt. Aus den Kellerräumen wurde eine unbekannte Menge an Wein- und Sektflaschen gestohlen, aber auch ...

