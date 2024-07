Polizei Hamburg

POL-HH: 240715-4. Staatsschutz ermittelt nach Hasskriminaliät

Hamburg (ots)

Zeit: seit 01.07.2024

Ort: Hamburg-Winterhude, Stadtpark

Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen in mehreren Fällen von mutmaßlich homophob motivierten Straftaten, die durch Jugendliche im Bereich des Stadtparkes in Hamburg-Winterhude begangen wurden. Insgesamt sind seit Anfang Juli sechs Ermittlungsverfahren zur Anzeige gebracht worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sind wiederholt kleine Gruppen von etwa 5-10 ausnahmslos männlichen Jugendlichen im Stadtpark im Bereich des sogenannten Blindengartens/Hochwaldes aufgefallen. Sie seien dort männlichen Personen hinterhergelaufen und hätten sie homophob beleidigt. Zumindest in einem Fall vom 13.07.2024 hätten einige der Jugendlichen auch Stöcker bei sich getragen und damit bedrohlich auf die Anzeigenden gewirkt. Aber auch in weiteren der Polizei bekannt gewordenen Fällen seien von den Jugendlichen nicht nur verbale Beleidigungen in Richtung der Männer gerufen worden, sondern auch Drohungen erfolgt.

Nach Bekanntwerden der ersten Anzeigen sind durch polizeiliche Maßnahmen bereits erste Tatverdächtige ermittelt worden. Es handelt sich hierbei um bislang fünf identifizierte männliche Jugendliche.

Zeugen oder weitere mögliche Opfer solcher Vorfälle wenden sich bitte an das Hinweistelefon im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040-4286 56789 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Weitere Informationen zur besonderen Ansprechbarkeit der Polizei für die queere Communitiy sind unter https://www.polizei.hamburg/lsbti-791442 zu finden.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an.

