POL-PPRP: Bist du fit für die Polizei? Teste es aus!

Ludwigshafen / Altrip (ots)

Du interessierst dich für den Polizeiberuf, planst dich für das Bachelorstudium zu bewerben und willst testen, ob deine Fitness für den Job ausreicht?

Dann hast du am Sonntag, 3. November 2024, von 13 bis 16 Uhr, in der Turnhalle des TuS Altrip (Ludwigstraße 5a in 67122 Altrip) die Chance dazu, das auszuprobieren.

Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 stellen für dich den Einstellungstest sowie den Parcours, den du im Studium bewältigen musst, nach. Du kannst alle Stationen üben und bekommst wertvolle Tipps für den Einstellungstest.

Haben wir dein Interesse geweckt und du bist mindestens 16 Jahre alt?

Dann bewirb dich bis zum 25.10.2024 unter der Mailadresse piludwigshafen1.einstellungen@polizei.rlp.de !

Wir freuen uns auf dich!

Wenn du vorab einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen willst, schauen dir gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfe einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Du wirst überrascht sein, was wir alles machen.

Hast du vorab noch Fragen oder kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten wir deine Fragen auch telefonisch oder per E-Mail. Daneben steht dir auch die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Frau Solveig Hallstein, unter der Nummer 0621 963-1699 oder per E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Karriere bei der Polizei RLP findest du auch unter www.polizei.rlp.de/de/karriere

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell