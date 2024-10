POL-PPRP: 13-Jährige angefahren

Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Mittwoch, dem 02.10.2024, gegen 20:40 Uhr, wurde ein 19-Jähriger in der Hemshofstraße durch einen Mann unter Vorhalt eines Messers beraubt. Hierbei überreichte der Geschädigte seine In-Ear Kopfhörer der Marke Samsung. Die Ermittlungen dauern an. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Email an ...

