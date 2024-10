POL-PPRP: Mit falschem Kennzeichen unterwegs und Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 29.09.2024, ca. 08:00 Uhr und Montag, dem 30.09.2024, ca. 02:00 Uhr, wurde in der Dessauer Straße ein Mofa mit roten, silbernen und schwarzen Farbanteilen entwendet. Der finanzielle Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-2222 oder per Email an ...

