POL-PPRP: Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 02.10.2024 gegen 15:40 Uhr kam es in der Berliner Straße in Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilien-haus im 1. Obergeschoss. Hierbei brannte ein Arbeitszimmer in einer Wohnung durch den Brand aus. Der Rest der Wohnung war durch den Brand nicht betroffen. Die anderen Wohnungen blieben unbeschädigt und konnten durch die Bewohner nach den Löscharbeiten wieder ...

