POL-PPRP: ROADPOL - Kontrollwoche "Focus on the road" vom 07.10.2024 bis 13.10.2024

Im Zeitraum vom 07. bis 13. Oktober 2024 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche "Focus on the road" im Polizeipräsidium Rheinpfalz u. a. Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr statt.

Laut Verkehrsunfallstatistik ereigneten sich in PP Rheinpfalz im Jahr 2023 insgesamt 174 Verkehrsunfälle aufgrund von Ablenkung der Fahrzeugführenden. Im Jahr 2022 waren es noch 184 Fälle. Im ersten Halbjahr 2024 waren es bereits 96 Unfälle. Allerdings dürfte die Zahl der tatsächlichen begangenen Verstöße wesentlich höher liegen, denn eine Umfrage des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) zeigte, dass 61% der befragten Pkw-Fahrenden angaben, "sehr wahrscheinlich" oder "wahrscheinlich" in bestimmten Situationen das Mobiltelefon am Steuer zu benutzen. Nur durch Erhöhung des Entdeckungsrisikos lassen sich Kraftfahrzeugführende zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung bewegen.

Die Studie zeigt: Ablenkung im Straßenverkehr spielt eine immer größere Rolle. Sie birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im "Blindflug" zurück. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Lassen Sie sich nicht ablenken!

Mit der Kontrollwoche wollen wir das Thema Ablenkung im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und die Gefahren durch abgelenkte Verkehrsteilnehmende nochmals verdeutlichen.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Die Kontrollwoche wird von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken ("Vision Zero").

Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu

