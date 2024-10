Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Montag (30.09.2024) wurde der Geldbeutel eines 50-Jährigen gestohlen. Der Mann war gegen 21:45 Uhr in einem Discounter in der Ludwigstraße einkaufen und fuhr dann mit dem Bus der Linie 97 in Richtung Oppau bis zur Haltestelle Horst-Schorck-Straße. Kurz danach bemerkte er, dass sein Geldbeutel nicht mehr in seiner Jacke war und vermutlich gestohlen wurde.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.

