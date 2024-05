LPI-SHL: Radlerin nicht gesehen

Merbelsrod (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Donnerstag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr einen Wohnanhänger, der am Kirchberg in Merbelsrod abgestellt ist, auf. Anschließend betrat er das Innere und entwendete neben Bargeld auch einen hochwertigen Laptop und Kopfhörer. Der Schaden am Anhänger betrug ca. 750 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens ...

