Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen an drei Fahrzeugen zerstochen/Fenster durch Kugeln beschädigt

Iserlohn (ots)

Auf einem Parkplatz am St.Elisabeth-Hospital wurden am Donnerstag, zwischen 09:30 und 12:30 Uhr die Reifen von drei parkenden Autos zerstochen. Der oder die Täter nutzen dafür offenbar einen spitzen Gegenstand. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

Am Donnerstagvormittag wurden Fenster zweier Häuser in der Karlstraße durch Stahlkugeln beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte nach derzeitigem Kenntnis-stand mit einer Zwille auf die Fenster geschossen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise werden unter 02371/9199-0 an die Polizei-wache in Iserlohn erbeten. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell